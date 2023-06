Max Biaggi paparazzato a Formentera con la nuova compagna 23enne Virginia De Masi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Sono stati paparazzati dai fotografi di Chi adurante una giornata all’insegna del romanticismo: stiamo parlando di Maxe della sua, la ballerina napoletanaDe. L’ex campione di MotoGp, che vanta quattro titoli mondiali 250 e due in Superbike, ha concluso la relazione con la modella Francesca Semenza durata cinque anni e lo scorso 26 giugno ha spento 52 candeline. Con laci sono ben trent’anni di differenza, ma non sembra essere un problema per, che non aggira gli obiettivi dei fotografi e si lascia andare a pubbliche effusioni con la ballerina. La coppia è poi stata pizzicata mentre cenava al Can Carlo, uno dei ristoranti più frequentati di ...