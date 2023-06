Maternità surrogata | Rachele Mussolini FdI contro la “svolta arcobaleno” della sorella Alessandra Fi | “Si interroghi sulla sua appartenenza al cdx”

Poi però arriva l'affondo : "Tuttavia, credo che qualora si cambi idea in maniera così repentina su temi come la, su cui siamo davvero tutti allineati nel centrodestra, forse ci ...... consigliera comunale a Roma con Fratelli d'Italia, che, commentando le dichiarazioni rilasciate dalla sorella a Bruxelles in tema di, dice all'Adnkronos: 'Conosco solo dagli ...Per quel giorno, però, l'agenda dell'Aula è fittissima e comprende l'esame di diverse Pdl come quella sul voto a distanza, sulle pensioni, sulla commissione Covid, sulla, sulle ...

Maternità surrogata, Mussolini vs Mussolini sui diritti Adnkronos