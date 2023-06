(Di mercoledì 28 giugno 2023) Dopo il grande successo ottenuto dalla serie Danganronpa, Spike Chunsoft torna sucon, presto in. Scopriamo i dettagliè pronto a fare il suo debutto su, inquesto 30 giugno. Arriva il videogioco d’azione investigativo dalle tinte lucid noir realizzato dai creatori di Danganronpa che offre ai giocatori la possibilità di vivere un’avventura sul filo del rasoio, immersa in un mondo pieno di misteri, enigmi e intrighi. Tante le sorprese in arrivo, a partire da un cast eccentrico e liberamente ispirato ...

Dopo diverse peripezie e una caccia quasi dasono riuscito a trovarlo. Siamo diventati ... Lavoro non facile, effettivamente, perché spesso iandavano perduti nel tempo, i proprietari ...... il Tesoro dell'Area ZeroPikachu: Il Ritorno Data di uscita: 6 ottobre 2023 Pikmin 1 - 2 ... Metal Gear Solid:Collection Vol.1 Data di uscita: 24 ottobre 2023 Descrizione: Una ...Tra il nuovissimo gioco 2D di Mario, un remake di Super Mario RPG e la conferma del debutto diPikachu 2 , non sono mancati annunci a sorpresa come la conferma che Metal Gear Solid:...

Master Detective Archives: Rain Code, il titolo è in uscita su Nintendo Switch tuttoteK

La remaster di Ghost Trick: Detective Fantasma è stata accolta dalla stampa internazionale con ottimi voti, a conferma delle grandi qualità dell'opera originale.Nintendo non si ferma dopo il successo di Zelda: Tears of the Kingdom e si prepara a un autunno ricco di novità, guidata dalle "meraviglie" di Super Mario Bros. Wonders ...