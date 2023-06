“Massima fiducia” Il governo spegne le polemiche su Santanchè

(Di mercoledì 28 giugno 2023) L'esecutivo guidato da Giorgia Meloni confermanel ministro del Turismo Daniela. A riferirlo sono fonti di, che precisano che il parere favorevole sull'ordine del giorno al decreto lavoro presentato oggi alla Camera dalla deputata del Partito Democratico Chiara Gribaudo si riferisce al merito del dispositivo, che impegna l'esecutivo ad adottare ogni iniziativa utile per potenziare i controlli sull'utilizzo inappropriato della cassa straordinaria Covid. Nel pomeriggio si era scatenata una polemica per il parere favorevole delall'odg dei dem al decreto lavoro. Veniva infatti impegnato l'esecutivo "a sanzionare gli operatori che avessero usufruito in maniera fraudolenta" della Cassa integrazione Covid, tra le quali viene esplicitamente citata, ...

Presidente Giorgia Meloni, disconosce laautorità di giustizia del Paese'. Se lo domandano,... Chi ha datoa me e a questo governo si aspetta risultati concreti nel contrasto all'......

Il governo ha dato parere favorevole ad un ordine del giorno del Pd al decreto lavoro, presentato in aula alla Camera, che impegna l'esecutivo «a sanzionare gli operatori che ...