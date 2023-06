... chiudono invece sul gradino più basso del podio Alessandra Mangiacapra e Michelenelle ... l'argento di Sofia Zampetti nella categoria - 46kg e il bronzo di Andreanella categoria - 54kg. ...... bronzo per Michelee Alessandra Mangiacapra), l'argento nel team technical di nuoto artistico e due medaglie nel taekwondo, l'argento di Sofia Zampetti e il bronzo di Andrea. In serata,...La richiesta è stata pronunciata oggi in aula dal pmMelita. Maja ha confessato i delitti. ... Suicorrenti della famiglia c'erano però circa 280mila euro.

Martina Conti: l'amore è un disastro perfetto Novella 2000

PESARO - Si terranno giovedì pomeriggio, in forma privata e laica, i funerali di Martina Mazza, la mamma 32enne di un bimbo di 5 anni, morta domenica pomeriggio nel tremendo incidente avvenuto lungo l ...Pesaro, 27 giugno 2023 – Il dolore e la rabbia. Lo sguardo sospeso, a tratti assente, rivela lo strazio che si muove dentro il cuore di Massimo e Milena Mazza, genitori di Martina la 32enne, mamma di ...