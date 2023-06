Mare Fuori | Ex volto di Uomini e Donne avvistato ai provini per il musical

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 28 giugno 2023)è sicuramente una delle sere tv Rai che ha riscosso più successo in assoluto. Il grande clamore generato ha fatto sì che nascessero nuovi progetti legati alla serie tra cui un film e un. Proprio in questi giorni, infatti, si stanno svolgendo i casting per ilche sarà sotto la direzione L'articolo