Marcus Thuram all’Inter | come cambia l’attacco di Inzaghi

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Per la Serie A 2023/2024 al timone dell’Inter, ci sarà per la terza volta il mister Simoneogni squadra in procinto dell’inizio ufficiale della sessione estiva di calciomercato, anche il Biscione si prepara a forgiare una rosa sempre più competitiva. Aredell’Inter ci penserà il francese. Per il suo arrivo tra le fila del club meneghino, grazie al Decreto Crescita, gli sarebbero stati offerti 5,5 milioni di euro.: un’arma in più nell’arsenale diLa Beneamata ha moltissimi motivi per rafforzare il settore offensivo puntando su. Quest’ultimo ha un fisico imponente e un buon senso per il gol, inoltre grazie alle sue ...

Ieri visite mediche e firma percon l'Inter, mentre il Milan di RedBird infila il primo colpo (è praticamente fatta) per Loftus - Cheek e si porta in vantaggio per Scamacca . Questa ...- Calciomercato.itOggi, agli albori di questa finestra di calciomercato, Lautaro Martinez è l'unica certezza offensiva per l'Inter con Dzeko che ha lasciato, Lukaku che vuole tornare e ...L'estate di calciomercato si è surriscaldata con il primo derby vinto dall'Inter, che ha beffato i cugini rossoneri e con un rapido blitz si è assicurata l'acquisto di. E ieri è stata la prima giornata, il primo assaggio di interismo per il figlio dell'ex - difensore di Parma e Juve, Lilian. Ha completato tutto il giro di rito: atterraggio a Linate ...

Thuram alla sede dell'Inter: l'arrivo in macchina con papà Lilian La Gazzetta dello Sport

Ore calde in ottica accordo per la cessione di Onana al Manchester United: all'improvviso sembra che la chiusura sia a un passo ...Il francese si è legato ai nerazzurri fino a giugno 2028: con lui in attacco la squadra di Inzaghi potrà stare sempre bassa per ripartire negli spazi ...