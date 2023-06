Marconi Teatro Festival 2023 | il programma completo tra teatro | musica | danza e letteratura

... Piazza Sordello, Piazza Concordia, Piazza Erbe e Piazzaospiteranno ognuna tre set ... Si parte giovedì 29 giugno con il Collettivo LEM, Compagnia Tersicore e Rubens. Collettivo LEM, in ...A far da padrone sarà il grande Chapiteau , tendone da circo allestito in piazzale Alto Adriatico e che, assieme a piazza Caliterna, ilVerdi, i giardini della biblioteca e piazza, ......d'estate la nostra Marsala si presenta con sacchi di spazzatura abbandonati davanti il... proprio in quel luogo, l'isola ecologica mobile informatizzata che era prima collocata in Piazza...

Marconi Teatro Festival 2023, il programma completo tra teatro ... Spettacolo.eu

TERAMO – The Anchise’s Dream, lo spettacolo di fine anno dei corsi di teatro diretti da Rolando Macrini, si terrà al Teatro Comunale di Teramo domani lunedì 26 giugno alle 21:00. È la storia ...Si svolge domani la manifestazione di canto corale, musica, poesia, prosa e danza al teatro comunale di Sasso Marconi intitolata Costruiamo la pace. Alle 20,30 con ingresso ad offerta libera devoluta ...