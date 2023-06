Marco Baroni | “Il mio futuro al Verona? Non so ancora”

(Di mercoledì 28 giugno 2023) “Il miosulla panchina del? Preferisco non parlarne. Oggi ritiro un premio, e i meriti di ciò li allargo al mio staff e a chi ha lavorato con me. Non socosa farò in”. Lo ha detto il tecnicoche ha parlato margine della cerimonia del premio Maestrelli in corso di svolgimento a Montecatini Terme. “Con il Lecce ed il direttore Corvino abbiamo condiviso un rapporto forte, sia professionale che umano, e questo rimarrà sempre. C’è stata tanta condivisione, lavoro di squadra, e quindi la separazione è stata serena”, ha concluso. SportFace.

ALLENATORE HELLAS | Baroni sulla panchina gialloblù, il tecnico "esaltato" di tornare a Verona TG Gialloblu

Le parole di Marco Baroni raccolte a Montecatini Terme, dove è stato premiato per quanto raggiunto con il Lecce nella scorsa stagione PREMIO. “Lo condivido con tutto il mio staff. Sono stati bravissim ...Le parole dell’ex allenatore del Lecce Marco Baroni ha rilasciato diverse dichiarazioni a margine del Premio Maestrelli. Al mister toscano è stato anche chiesto anche del proprio futuro con il Verona.