Marc Marquez | la rivelazione scuote il paddock | “Non riuscivo a ”

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Svelato un retroscena assurdo sull’ultimo weekend di gara, quello che ha subitoè indescrivibile PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Le attenzioni sono ormai tutte rivolte sulla sua figura che in questo 2023 non è facilmente decriptabile. Il talento dello spagnolo è evidente e sicuramente tra i personaggi in pista figura ancora come Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

in fuga dalla Honda 'Non tratteniamo nessuno controvoglia' . Alberto Puig , team manager della Honda HRC, in merito ad un'ipotetica partenza anticipata dirispetto al contratto valido fino al 2024 non ha escluso a priori che l'otto volte iridato possa decidere di lasciare la casa dell'ala dorata alla luce di un progetto tecnico non ...Una pausa estiva benedetta 'Ho bisogno di fermarmi. Non c'è niente di più sbagliato di prendere decisioni affrettate, di 'pancia'' .si è congedato così dal paddock della MotoGP ad Assen , weekend che lo ha visto in pista fino alla Sprint del sabato per poi alzare bandiera bianca domenica mattina senza partecipare ...Assen ha regalato due belle soddisfazioni a Lorenzo Savadori: centrare la sua miglior prestazione in carriera nella MotoGp con l'11° posto in gara e batterenella Sprint Race di sabato. È stato davvero un bel fine settimana per lei questo olandese 'Direi proprio di sì, siamo stati veloci e competitivi fin dal venerdì. Nelle prove ho testato ...

Ducati truffata dalla MotoGp: pur di salvare la Honda... Liberoquotidiano.it

Assen ha regalato due belle soddisfazioni a Lorenzo Savadori: centrare la sua miglior prestazione in carriera nella MotoGp con l'11° posto in gara e battere ...Il fratello ha parlato del suo inizio di stagione, il migliore da quando è in MotoGP, ma anche delle differenze che nota tra la Ducati GP22 e la GP23 ...