Marc Jacobs | la sfilata dura tre minuti e le modelle corrono | non c' è più tempo per il tempo?

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Centottanta secondi, ilnecessario per chiederci dove stessero correndo le(e pure noi). Dulcis un fundo, l'atto dissacrante: il comunicato stampa scritto da Chat GPT, distribuito nella biblioteca più antica di New York. Cosa ha voluto dircicon il suo ultimo fashion show?

La sfilataFW23/24 è andata in scena all'insegna della fugacità. Un evento che ha lasciato il pubblico riflettere sulle implicazioni della sua brevità e sui messaggi più profondi che ha trasmesso. ...Mentre, più di recente, è statoa volerla nella campagna pubblicitaria dell'estate che ha protagoniste le nuove borse di stagione del brand, in cui Ever non sembra minimamente sentirsi a ...I pixel dei videogiochi e gli scacchi, simili a quelli proposti danel 2012, si impossessano di cappotti, completi e bermuda. Così la sfilata faraonica sul Pont Neuf si è trasformata in ...

