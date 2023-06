Mara Venier ricorda il genero scomparso | marito della figlia Elisabetta Ferracini | «Sei sempre con noi»

Per rendere il tutto ancora più plausibile e fare in modo che sempre più persone cadano nella trappola, è stata coinvolta anche un'altra persona del mondo dello spettacolo,. Nell'...Diciassette anni di matrimonio :e Nicola Carraro sono più innamorati che mai. A confermarlo le tenere parole che la conduttrice ha dedicato, come ogni anno, al suo compagno di vita su Instagram. Una foto e una breve, ma ...I ricordi di Amadeus,e Carlo Conti (Foto Fotogramma) Rai in lutto per la morte del suo storico dirigente Gian Piero Raveggi , capostruttura impegnato in diverse edizioni del 'Festival di Sanremo'. La notizia ...

Rai, la morte improvvisa di Forleo. Mara Venier sconvolta: "Non ho parole, una settimana fa..." Liberoquotidiano.it

Per rendere il tutto ancora più plausibile e fare in modo che sempre più persone cadano nella trappola, è stata coinvolta anche un’altra persona del mondo dello spettacolo, Mara Venier. Nell’articolo ...Rai in lutto per la morte del suo storico dirigente Gian Piero Raveggi, capostruttura impegnato in diverse edizioni del ‘Festival di Sanremo’. La notizia della sua morte è arrivata dai siti social, co ...