Roberto- il Commissario Tecnico della Nazionale di calcio maschile - è ildi uno spot che il Dipartimento per le politiche antidroga e il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ...... Francesco Federico, Nicoletta Baldini e con l'intervento di Antonio Natali. Nell'anno delle celebrazioni del grande maestro umbro, la sua città natale rende omaggio a un...Il ragazzo, ora nel mirino diche lo ha convocato in Nazionale, è esploso nel 2021 all'... Al termine della stagione Vicario passa all'Empoli dove èdi prove fantastiche. ...

Mancini protagonista della pubblicità "contro tutte le droghe" TGLA7

La Lazio non molla Domenico Berardi. L'attaccante del Sassuolo è un obiettivo della formazione della Capitale per la prossima stagione. Il presidente biancoceleste Claudio ...Roberto Mancini - il Commissario Tecnico della Nazionale di calcio maschile - è il protagonista di uno spot che il Dipartimento per le politiche antidroga e il Dipartimento per l’informazione e ...