Maltrattamenti in famiglia | scatta il divieto di avvicinamento per un 61enne

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNel corso del pomeriggio odierno, all’esito dell’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, Ufficiali e Agenti della Stazione dei Carabinieri di Ceppaloni hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare deldialla persona offesa con prescrizione di non comunicare con la stessa emessa dal GIP del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento, nei confronti di unabitante in Ceppaloni e gravemente indiziato dei reati diine lesioni aggravate nei confronti della coniuge. Le indagini venivano avviate in seguito dell’intervento delle Forze dell’Ordine presso l’abitazione familiare e della successiva presentazione della querela da ...