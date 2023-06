(Di mercoledì 28 giugno 2023)nelopasso. Attimi di terrore martedì alle 20 circa i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Circonvallazione, incrocio via Broli, a Cismon del Grappa, nel comune di Valbrenta (...

I vigili del fuoco arrivati da Bassano del Grappa hanno recuperato l', mentre la donna è riuscita in qualche modo, prima dell'arrivo dei soccorsi, a uscire dall'e mettersi in salvo. Le ...... a causa del, è stato invaso dall'acqua. I vigili del fuoco sono intervenuti a Cismon del ... Le squadre, arrivate da Bassano del Grappa, hanno recuperato l', mentre la donna è riuscita in ...... a causa dell'intensa ondata diche ha interessato il territorio con forti piogge e raffiche di vento , una donna è rimasta bloccata con la suaall'interno di un sottopassaggio allagato ...

Maltempo, auto finisce sott'acqua nel sottopasso: donna salva per miracolo FOTO leggo.it

Auto sott'acqua nel sottopasso. Attimi di terrore martedì alle 20 circa i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Circonvallazione, incrocio via Broli, a Cismon del Grappa, ...A causa della pioggia abbondante il mezzo è rimasto intrappolato a Cismon del Grappa, nel comune di Valbrenta: la conducente è riuscita a mettersi in salvo da sola ma è stato necessario l’intervento d ...