(Di mercoledì 28 giugno 2023) Milano, 28 giu. (Adnkronos) - "Io credo che il generaleabbia dimostrato in epoca di pandemia la sua grandissima capacità e dunque sia una". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilioa margine di una conferenza stampa a Milano, commentando ladi affidare al generale Francesco Paoloil ruolo di commissario per la ricostruzione nelle zone di Emilia-Romagna, Toscana e Marche. "Io -dice, riferendosi alla gestione dell'emergenza pandemica- credo cheabbia saputo cambiare il corso di quel momento particolarmente complesso; con il suo arrivo anche da parte nostra c'è stata la possibilità di avere la previsione di quello che sarebbe successo". Del ...

"Gli agenti della stazione di, insieme alla Divisione Operazioni di Emergenza del ... A causa delche imperversa a nord - est di Los Angeles, le ricerche si stavano interrompendo, ......sceriffo didopo aver scoperto resti umani nella natura selvaggia del Monte Baldy', ha detto il dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino in un comunicato stampa. Il...... è sempre cosa non sua, così come la pulizia delladi Camerlata. E pure i giardinetti di ... Poi ile il sole cancellano tutto. E' storia. Come è storia il misterioso, mai veramente ...

Maltempo: A.Fontana, 'scelta Figliuolo molto opportuna' Gazzetta di ... gazzettadimodena.it

Milano, 28 giu. (Adnkronos) – “Io credo che il generale Figliuolo abbia dimostrato in epoca di pandemia la sua grandissima capacità e dunque sia una scelta molto opportuna”. Lo ha detto il presidente ...Navigazione articoli Milano, 28 giu. – “Credo che sia stata una scelta molto opportuna” quella di Francesco Paolo Figliuolo come commissario straordianario alla ricostruzione dopo i danni del maltempo ...