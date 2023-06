(Di mercoledì 28 giugno 2023) BERGAMO. Anzianoil radiotaxi, ma non è sceso e non rispondeva più al citofono e al telefono. Temendo potesse essere accaduto qualcosa, il conducente hail 112. L’uomo è stato trovato sul pavimento dai pompieri.

Malore in casa, lo salva il tassista che aveva chiamato L'Eco di Bergamo

