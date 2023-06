Malattie rare | Nemo Milano | le note di Morricone per ‘Musica e Salute’

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Roma, 27 giu. (Adnkronos Salute) - La grande musica del premio Oscar, l’esibizione dell’Ensemble dell’Orchestra Sinfonica die del Quartetto d’Archi del Mare, un omaggio finale al maestro Nicola Piovani: sono stati questi gli ingredienti dell’evento 'Per Ennio', la...

'Il Centro Clinico e di Ricerca di Neuroftalmologia,Genetiche edell'IRCCS Fondazione Bietti - spiega Regimenti - si occupa della diagnosi e della cura di patologie genetiche e...... coordinati dall'ufficio MoncalieriGiovane, e la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, rimarrà lì, in corso Roma 39 , a ricordare che la lotta contro lerichiede l'impegno di ...La campagna è un progetto di BioMarin, azienda farmaceutica biotecnologica che sviluppa e commercializza farmaci per pazienti affetti dagenetiche gravie ultra, con il supporto di ...

Malattie rare, terapia genica infusa nel cervello a bimbo di 3 anni: "Più monello di prima" QUOTIDIANO NAZIONALE

“Promuovere il benessere e la salute dei cittadini, attraverso giornate di prevenzione, è una priorità per la nostra Amministrazione. Vogliamo dimostrare, e rimarcare con convinzione, che la prima cur ...Intervento record al Policlinico Umberto I: somministrata a un bimbo con malattia rarissima una terapia genica mai usata prima in Italia. È una storia a lieto fine quella di Simone, un ...