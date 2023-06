Madonna sta male | ricoverata in ospedale in terapia intensiva | perché? Rinviato il tour mondiale

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Paura per la regina del popina causa di una grave forma di infezione batterica che l’ha portata a restare per alcuni giorni nel reparto di. A renderlo noto, come scrive in serata TgCom24, è stato il magazine Variety, che tuttavia precisa come le condizioni della cantante siano in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.