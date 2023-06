Madonna ricoverata in terapia intensiva | “Trovata in stato di incoscienza”

La star ha infatti sviluppato una seria infezione batterica per la quale è stataalcuni giorni in terapia intensiva. Lo riporta Variety, sottolineando comunque che la salute dista ...ha dovuto rimandare l'inizio suo tour Celebration , che doveva cominciare il 15 luglio da Vancouver. La star ha sviluppato una seria infezione batterica per la quale stataalcuni ...La star ha infatti sviluppato una seria infezione batterica per la quale è stataalcuni giorni in terapia intensiva. Lo riporta Variety , sottolineando comunque che la salute di...

Madonna ricoverata in ospedale: «grave infezione batterica». Rinviato il tour mondiale Corriere della Sera

NEW YORK. Momenti di apprensione per Madonna. La celebre cantante è ricoverata in terapia intensiva a New York per una "grave infezione batterica". Le sue condizioni - tuttavia - starebbero migliorand ...Madonna è stata costretta a rinviare il suo tour mondiale “Celebration” dopo essere stata ricoverata in terapia intensiva alcuni giorni per una seria infezione batterica. Lo scrive la rivista Variety, ...