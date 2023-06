Madonna ricoverata in terapia intensiva | “Trovata in stato di incoscienza”

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Paura per. La popstar è stata costretta a posticipare il suo tour mondiale dopo essere statainper una grave infezione batterica. A riportare la notizia è “Variety”. Le condizioni di salute della cantante sono in via di miglioramento. Il manager rompe il silenzio “Sabato 24 giugno,ha sviluppato una grave infezione batterica che ha portato a una degenza di diversi giorni in– ha annunciato il suo manager Guy Oseary – La sua salute sta migliorando, ma è ancora sotto cure mediche. Si prevede una ripresa completa. In questo momento dovremo sospendere tutti gli impegni, incluso il tour. Condivideremo maggiori dettagli con voi non appena li avremo, inclusa una nuova data di inizio per il tour e ...

posticipa il suo tour in seguito a problemi di salute. La star ha infatti sviluppato una seria infezione batterica per la quale è stataalcuni giorni in terapia intensiva.La star ha infatti sviluppato una seria infezione batterica per la quale è stataalcuni giorni in terapia intensiva. Lo riporta Variety, sottolineando comunque che la salute dista ...ha dovuto rimandare l'inizio suo tour Celebration , che doveva cominciare il 15 luglio da Vancouver. La star ha sviluppato una seria infezione batterica per la quale stataalcuni ...

Madonna è ricoverata: "Grave infezione batterica" | Rinviato il tour mondiale TGCOM

Rinviato il tour mondiale. Nel mondo della musica pop, una notizia ha scosso i fan di tutto il mondo: Madonna, la leggendaria regina del pop, è stata ...Paura per Madonna. La cantante americana è stata ricoverata in un ospedale di New York per una grave infezione batterica. Sarebbe stata trovata in casa priva di sensi e i medici hanno dovuto intubarla ...