Madonna ricoverata in terapia intensiva per un' infezione | il tour mondiale è stato posticipato

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il manager diha confermato che l'artista ha trascorso alcuni giorni ine sarà costretta a rimandare l'inizio del suoè stata costretta a posticipare il suodopo essere statain. La star della musica, nella giornata di sabato, era stata trovata priva di sensi e trasportata d'urgenza in un ospedale di New York. Il ricovero avvenuto nel weekend Secondo quanto riporta il sito Page Six,è stata intubata per una notte e, attualmente, è vigile e sta recuperando le forze. La figlia Lourdes Leon è stata al suo fianco durante le fasi più preoccupanti delle ultime giornate. La causa dell'emergenza, ...

ha rinviato il suo tour mondiale dopo essere statain terapia intensiva per una seria infezione batterica . Lo scrive la rivista Variety , secondo cui la popstar americana è in fase ...Paura per. La cantante americana è statain un ospedale di New York per una grave infezione batterica . Sarebbe stata trovata in casa priva di sensi e i medici hanno dovuto intubarla. ...La star ha infatti sviluppato una seria infezione batterica per la quale è stataalcuni giorni in terapia intensiva. Lo riporta Variety, sottolineando comunque che la salute dista ...

Madonna è ricoverata per una "grave infezione batterica" | Rinviato il tour mondiale TGCOM

Madonna posticipa il suo tour in seguito a problemi di salute. La star, 64 anni, ha infatti sviluppato una seria infezione batterica per la quale è stata ricoverata alcuni giorni in terapia intensiva.La cantante Madonna alle prese con esami, visite, cartelle cliniche. Gli inconvenienti, insomma, dei comuni mortali: la cantante è ricoverata per un ...