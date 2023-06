Madonna ricoverata in terapia intensiva per una grave infezione batterica «È stata trovata incosciente» Rinviato il tour

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ildislitta. La star di 'Like a Virgin' ètrasportata d'urgenza in ospedale per una «seria» che l'ha costretta a passare...

posticipa il suo tour in seguito a problemi di salute. La star ha infatti sviluppato una seria infezione batterica per la quale è stataalcuni giorni in terapia intensiva.La star ha infatti sviluppato una seria infezione batterica per la quale è stataalcuni giorni in terapia intensiva. Lo riporta Variety, sottolineando comunque che la salute dista ...ha dovuto rimandare l'inizio suo tour Celebration , che doveva cominciare il 15 luglio da Vancouver. La star ha sviluppato una seria infezione batterica per la quale stataalcuni ...

Madonna è ricoverata: "Grave infezione batterica" | Rinviato il tour mondiale TGCOM

La cantante statunitense Madonna ha posticipato il suo tour mondiale dopo essere stata ricoverata in terapia intensiva per un’infezione batterica. L’infezione è stata descritta come «grave» in un ...Rinviato il tour mondiale. Nel mondo della musica pop, una notizia ha scosso i fan di tutto il mondo: Madonna, la leggendaria regina del pop, è stata ...