(Di mercoledì 28 giugno 2023) La cantante è stata in rianimazione per alcuni giorni. Il manager: «La sua salute sta migliorando»

Madonna ricoverata in ospedale: «grave infezione batterica». Rinviato il tour mondiale Corriere della Sera

Madonna è stata costretta a rinviare il suo tour mondiale “Celebration” dopo essere stata ricoverata in terapia intensiva alcuni giorni per una seria infezione batterica. Lo scrive la rivista Variety, ...Milano - CONCERTO MADONNA A SAN SIRO (Milano - 2012-06-14, Maurizio Maule) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro ...