Madonna posticipa il tour | ha un problema di salute

le date del suo tour per problemi di salute. La star ha infatti sviluppato una seria infezione batterica per la quale è stata ricoverata alcuni giorni in terapia intensiva. Lo ...FOTOGALLERY @Getty - @IPA - @Getty - @Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolocon i capelli corti, la cantante ieri e oggi: i cambi di look La regina del pop è in cerca dei look ...22.00 Musica,il suo touril suo tour in seguito a problemi di salute. La star ha infatti sviluppato una seria infezione batterica per la quale è stata ricoverata alcuni giorni ...

Madonna posticipa il suo tour per problemi di salute Agenzia ANSA

Madonna posticipa il suo tour in seguito a problemi di salute. La star ha infatti sviluppato una seria infezione batterica per la quale è stata ricoverata alcuni giorni in terapia ...Madonna posticipa le date del suo tour per problemi di salute. La star ha infatti sviluppato una seria infezione batterica per la quale è stata ricoverata alcuni giorni in terapia intensiva. Lo riport ...