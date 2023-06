Madonna è stata ricoverata in terapia intensiva per un' infezione | il tour mondiale è stato posticipato

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il manager diha confermato che l'artista ha trascorso alcuni giorni ine sarà costretta a rimandare l'inizio del suocostretta a posticipare il suodopo esserein. La star della musica, nella giornata di sabato, eratrovata priva di sensi e trasportata d'urgenza in un ospedale di New York. Il ricovero avvenuto nel weekend Secondo quanto riporta il sito Page Six,intubata per una notte e, attualmente, è vigile e sta recuperando le forze. La figlia Lourdes Leon èal suo ...

