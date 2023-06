“Ma è bellissimo” Mara Venier e il marito Nicola | tutto il pubblico si scioglie per le foto

(Di mercoledì 28 giugno 2023), il botta e risposta con il. La conduttrice trova sempre il modo per conquistare ildi fan: è accaduto nelle ultime ore, quandoha pubblicato unaper un’occasione importante, l’anniversario di nozze con il suo amatoCarraro. Ebbene si, la coppia festeggia i 17 anni di vita trascorsi insieme, ma al di là di ogni romanticismo fuori discussione,decide di non mettere da parte quel pizzico di ironia che da sempre la contraddistingue inciò che fa. Uno dei motivi per cui è così tanto amata da tutti… Anniversario di nozze diCarraro, lafa il pieno di cuori. Moglie e...

... nonostante di tempo ne sia passato, il loro rapporto appare sempre profondo ee capita ... Oggi la Ziaè sposata con Nicola Carraro, l'uomo a cui è legata dal 2006. Prima di lui, la ...... che ne sarà di Rex Per scoprirlo non resta che vedere questoed emozionante film, ... il cast del film A interpretare la protagonista Megan Leavely troviamo l'attrice statunitense Kate,...... parte per l' Iraq insieme ai suoi compagni e ad un fidato amico a quattro zampe, ile ... Per quanto riguarda il cast, accanto a Katenel ruolo della protagonista, troviamo anche, fra ...

“Eri venuto a casa a salutarci..”: Mara Venier sconvolta | La morte in ... Lineadiretta24

Il 28 giugno 2006 si sposavano Mara Venier e Nicola Carraro, che proprio oggi festeggiano quindi 17 anni di matrimonio. I due, dal legame indissolubile, hanno deciso di scambiarsi dolci dediche ...Nicola Carraro ha fatto una nuova proposta di nozze a sua moglie Mara Venier: ecco qual è stata la risposta di lei.