M I D | un’esperienza oltre i confini nazionali a tutela dei diritti

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSiamo felicissimi di poter annunciare che, grazie alla passione, all’impegno e ai sacrifici soprattutto del nostro Presidente Nazionale Francesco Ferrara e dei Coordinamenti di alcune regioni, in particolar modo la Campania, la Puglia e il Piemonteil Lazio con la nostra sede nazionale, il M.I.D. Movimento Italiano Disabili da oggi approda e sarà presente al fianco dei cittadini con disabilità anche in Francia, nella località Bourg En Bress. A ricoprire l’incarico di Coordinatore della Repubblica Francese con potere di rappresentanza, firma e decisionale, a cui vanno i nostri auguri, ci sarà il dottor. Enrico Palmieri di origini proprio pugliesi, per la promozione di un’ampia politica sociale e per il riconoscimento di una giusta giustizia sociale e dei, siamo certi che questo sia solo l’inizio di ...