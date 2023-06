Lutto nazionale per Berlusconi? | Nanni Moretti | la frase senza vergogna

(Di mercoledì 28 giugno 2023) "Assolutamente inappropriato": cosìha definito ilperin un'intervista al quotidiano francese Le Monde in occasione dell'uscita in Francia del suo ultimo film "Il Sol dell'avvenire". Secondo il regista, a permettere l'"ascesa mediatica e politica" dell'imprenditore milanese sarebbero stati i vari buchi normativi della legge italiana. "Non saremo qui a parlarne se in Italia esistesse una legge antitrust e una sul conflitto di interessi come nelle democrazie sane e serie", ha detto ancora. "Ilper un uomo che ha disprezzato le regole mi è parso del tutto inappropriato", ha sentenziato ancora, aggiungendo anche che "Matteo Salvini e Giorgia Meloni sono ...

"Ilper un uomo che ha disprezzato le regole mi è parso del tutto inappropriato", deplora Moretti, aggiungendo che "Matteo Salvini e Giorgia Meloni sono anche gli eredi di questo modo ...

Berlusconi, Nanni Moretti: «Lutto nazionale Inappropriato per chi ha disprezzato le regole» ilmessaggero.it

