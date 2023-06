L' urlo della folla e il gelo di Chiara Ferragni | quel gesto sul palco del Love Mi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Tutti pazzi per Vittoria. La figlia die Fedez ha conquistato anche ildiMi, il concerto organizzato dal rapper in piazza del Duomo. Durante le prove Vittoria e Leone, primogenitocoppia, sono stati portati sul. I due sono saliti mano nella mano con mamma. La piccola Vittoria ha però dato subito spettacolo e ha iniziato a giocherellare sultra salti e corsettine. "Vittoria, Vittoria, Vittoria", hanno iniziato a gridare i fan. Immediata la reazioneche ha subito indicato ai presenti il figlio Leone per attirare l'attenzione su di lui. Così, poco dopo, i fan sotto aldel concerto e mammahanno ...