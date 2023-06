(Di mercoledì 28 giugno 2023) Nell'ultimo quinquennio una media di 113 denunce annue e 157mila euro. Il picco nel 2014 con 401 episodi. E le aggressioni sono in ...

Nell'ultimo quinquennio una media di 113 denunce annue e 157mila euro. Il picco nel 2014 con 401 episodi. E le aggressioni sono in ...... 25 - 19) e Marche 2 - 0 (25 - 19,25 - 18) Nel girone D giocato nel Palazzetto Villa De Capoa la selezione dell'ha esordio con una vittoria giunta al termine di un match molto equilibrato ...L' Armata Brancaleone tanto radical e poco chic , aggregatasi innell'autunno 2019 (senza fortuna) e itinerante dalla Liguria alla Calabria, dalla Lombardia al Friuli - Venezia Giulia (con ...

L'Umbria & i lupi Cento attacchi all'anno e mezzo milione di danni La Regione corre ai ripari LA NAZIONE

Nell’ultimo quinquennio una media di 113 denunce annue e 157mila euro. Il picco nel 2014 con 401 episodi. E le aggressioni sono in crescita.Inizia la manifestazione nazionale del Trofeo delle Regioni 2023: l'Umbria, con le sue 20 delegazioni regionali, lotta per lo scudetto. Nella prima giornata due sconfitte, ma la squadra under 15 femmi ...