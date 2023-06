Lula deluso dal pranzo al Quirinale | frecciata a Mattarella e l' Italia

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Roma e Parigi saranno pure le capitali culinarie al mondo, eppure il presidente brasiliano Inacioda Silva è rimasto insoddisfatto di quello che gli è stato servito alle colazioni di lavoro, ale all'Eliseo. Lo ha raccontato lui stesso nel suo canale Youtube, dove è abituato parlare senza peli sulla lingua:ha raccontato che gli sono state servite porzioni troppo piccole. Ai pranzi ufficiali «tutto è piccolo e limitato. Non c'è un grande vassoio in cui puoi scegliere e avere quel che desideri. Francamente io non ci sono abituato. Ho bisogno della quantità, sarà pure ingordigia ma mi piace la quantità». Il presidente brasiliano si è anche lamentato di non trovare, quando viaggia, gli amati piatti brasiliani come la ‘rabada' o la ‘galinhadai': «Tutto è molto sofisticato, e talvolta non capisci neppure di ...