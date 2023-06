Una scelta di campo: il presidente brasiliano Luiz Inacioda Silva (Pt)all'inaugurazione del Foro di San Paolo - un incontro di partiti e organizzazioni di sinistra - previsto per giovedì, 29 giugno, a Brasilia. La partecipazione del leader ......in merito a questa questione e orain Danimarca per incontrare alcune autorità e discutere della guerra. Stiamo anche avviando conversazioni con l'Indonesia, la Cina e altri Paesi'., come ...ha ricordato che il Brasile ha condannato l'invasione della Russia in Ucraina fuori dalle ... 'Il mio consigliere di politica internazionale Celso (Amorim) - ha quindi rivelato -sabato a ...

Lula andrà al vertice dei movimenti di sinistra Globalist.it