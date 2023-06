Lukashenko conferma | Prigozhin è in Bielorussia - Kiev | non ci serve la mediazione del Vaticano - Raid russo su ristorante | almeno 8 morti e

... mezz'ora di insulti al telefono: "Putin ti schiaccia" Prigozhin ha avuto 1 miliardo da Putin: cosa succede ora alla Wagner Russia,: "Prigozhin è in Bielorussia" Le immagini ...28 giu 07:13 Kiev: almeno 8 i morti dopo il raid russo su Kramatorsk E' salito ad almeno otto il bilancio delle vittime dell'attacco russo di ieri a Kramatorsk. I feriti sono 56: lo ha reso noto ...Il presidente bielorusso Aljaksandrha confermato ieri l'arrivo del capo della brigata ... Laarriva da fonti della Farnesina. Il consolato generale a Mosca in raccordo con la ...

La guerra in Ucraina giunge al giorno 490. Il leader russo Putin: "Se non fosse stato fermato l'ammutinamento della Wagner tutti i risultati ottenuti finora nel conflitto sarebbero andati perduti". Il ...