Lukaku potrebbe giocare nella Juventus

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: 28/06/2023 In onda alle 11:54 CEST Dopo il suo prestito all’Inter, il Chelsea spera di trasferire il giocatore quest’estate Il vicecampione d’Europa non è interessato a subentrare al belga, fatto di cui i torinesi hanno approfittato per avanzaretrattativa Dopo diverse stagioni in cui a Torino si è parlato più di economia, Superlega e sanzioni sportive, Lavuole tornare a regnare in Italia e in Europa. Ecco perché starebbe seriamente valutando di ingaggiare il belga Romelu. la direttiva di La Vecchia Signora ritiene che l’attaccante possa inserirsi nel progetto della prossima stagione e il suo allenatore, Massimiliano Allegri, Avrei dato il via libera. Il belga è uscito in questa stagione con l’Inter. Nonostante non ...