Lukaku | la Juventus ci prova

Incerto, forse più oggi che nei giorni scorsi, il futuro di Osimhen,e Frattesi. Ieri, martedì 27 giugno, visite mediche e firma per Thuram con l'Inter .in evidente difficoltà per ...Lapenserebbe aLaavrebbe preso appunti sulla situazione che riguarda Romelu. Il belga ritornerà dal prestito al Chelsea ma non sarebbe un profilo troppo considerato ...Le vie del calciomercato però sono infinite (lo sanno bene i tifosi del Milan con l'addio di Sandro Tonali...) e, mentre non va sottovalutato il fronte, attenzione quindi agli ...

Dopo un anno da dimenticare dal punto di vista sportivo, la Juventus punta a riconquistare il trono della Serie A e cerca di migliorare le proprie opzioni ...Non ci sarebbero conferme in merito alla notizia, proveniente dall'Inghilterra, che vorrebbe Romelu Lukaku obiettivo della Juventus per la prossima stagione. Come riportato da "La Gazzetta dello… Legg ...