Lukaku-Inter | il Chelsea riallaccia i colloqui! C’è un problema… Fifa

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Questa settimanaricominceranno a parlare di Romelu. Il belga vuole ritornare a Milano, pronta una nuova formula. Ma occhio ad un problema SI RICOMINCIA ? Nuovi colloqui in settimana traper. A riferirlo i colleghi di Evening Standard. Il belga ha solo un desiderio: quello di ritornare nuovamente a vestire la maglia nerazzurra. La prima proposta di prestito secco di alcune settimane fa è stata rifiutata dai Blues, che però potrebbero aprire ad una nuova formula, quella di un con obbligo di riscatto. C’è però un problema posto dalla. Ossia il limite sui giocatori che si possono mandare in prestito contemporaneamente in una singola stagione. A tal proposito, ilvorrebbe utilizzare questa formula, ...

Incerto, forse più oggi che nei giorni scorsi, il futuro di Osimhen,e Frattesi. Ieri, martedì 27 giugno, visite mediche e firma per Thuram con l'. Juventus in evidente difficoltà per ......penserebbe aLa Juventus avrebbe preso appunti sulla situazione che riguarda Romelu. ... L'potrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro ...Marcus Thuram - Calciomercato.itOggi, agli albori di questa finestra di calciomercato, Lautaro Martinez è l'unica certezza offensiva per l'con Dzeko che ha lasciato,che vuole tornare e ...

From UK - L'Inter prova a stringere per Lukaku, nuova proposta al Chelsea. Juventus alla finestra Tutto Juve

Di tanto in tanto, dalla Spagna torna la voce: la squadra X vuole Lautaro Martinez. Spesso si parla del Barcellona, a volte del Real Madrid. E stavolta è proprio la volta dei Blancos: ...Ten Hag, allenatore del Manchester United, ha spinto per convincere il club a puntare con decisione su Andrè Onana: conosce bene il portiere camerunese, lo ha allenato all'Ajax, è convinto che possa e ...