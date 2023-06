Lukaku-Inter | col Chelsea si cambierà la formula! Basterà? ? CdS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 28 giugno 2023)continua ad essere l’oggetto dei desideri dell’. Il suo ritorno però non è scontato, c’è da convincere il. Pronta una nuova formula NUOVA FORMULA ? Dopo il muro eretto dalsulla richiesta di un altro prestito oneroso ma secco, adesso l’ci riproverà con una nuova formula. Big Rom non vede l’ora di riabbracciare il nerazzurro. Dall’altro lato, l’lo ha messo come obiettivo primario: insieme al belga si può rivincere lo Scudetto e portare a Milano la seconda stella. Come fare? Convincere il. L’metterà sul piatto un prestito con diritto/obbligo di riscatto, in modo tale da poterlo acquistare definitivamente la stagione successiva. Ma le cifre comunque saranno lontane da quelle volute e desiderate dai ...