Luca Palamara | anche nel secondo processo l’accusa è riqualificata in traffico d’influenze | l’ex pm chiede di patteggiare quattro mesi

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Un’altra riqualificazione dele un nuovo patteggiamento in vista pernelprocedimento a carico delmagistrato romano i pm di Perugia Mario Formisano e Gemma Miliani hanno accettato di trasformare l’imputazione di corruzione in quella, meno grave, didi influenze illecite. Alla luce di ciò la difesa ha chiesto il patteggiamento a, incassando l’ok della Procura. Ora l’accordo dovrà essere validato dal gup nella prossima udienza preliminare, fissata al 19 settembre. “Pur non riconoscendo nessuna responsabilità abbiamo deciso di chiuderequesto, in coerenza con la conclusione definitiva di tutta la vicenda”, hanno detto gli ...

Luca Palamara, anche nel secondo processo l'accusa è riqualificata in traffico d'influenze

