Luca Barbareschi commenta una foto in costume di Elodie | “Non mi hai mai voluto incontrare”

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Duediinda bagno sono apparse sul suo profilo Facebook. “Quando la distanza tra noi si fa più sottile, le sensazioni aumentano”, la didascalia del post apparso lo scorso 20 giugno. Un contenuto sponsorizzato, un #adv per una pubblicità a una nota casa produttrice di condom. Sotto centinaia di commenti, tra questi non è di certo passata inosservata la reazione di: “Ti volevo in un film come protagonista ma non mi hai mai. Peccato! Sei fantastica!”. Da una parte la cantante romana, ormai star della musica pop, amata sui social. Madrina del Pride, ma anche conduttrice per una sera al “Festival di Sanremo” o “Le Iene”, attrice protagonista del film “Ti mangio il cuore“. Dall’altra parte l’attore e regista, da sempre ...

Elodie posta su Facebook. E tra le reazioni spunta quella di: "Ti volevo in un film come protagonista ma non mi hai mai voluto incontrare. Peccato!! Sei fantastica!". Ghosting in piena regola da parte della cantante romana, attrice ...... tra cui una serie dedicata all'impresa di D'Annunzio (diretta da Osho; sì, quello della pagina Facebook), alcuni biopic dedicati ai 'grandi italiani del passato' e diretti dae un ...Per quanto riguarda La lunga notte, è una serie tv in sei episodi, una co - produzione Rai Fiction con Eliseo Entertainment prodotta da. Al centro del racconto, le tre settimane che ...

Luca Barbareschi vede una foto di Elodie: Ti volevo in un film, non ... Fanpage.it

Terminate a Matera le riprese del nuovo tv movie che celebra i 70 anni di trasmissioni della Rai ...Un commento su Facebook scatena il dibattito tra la cantante e l'attore-regista: mondi inconciliabili che non riescono a comunicare.