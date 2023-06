Luana D' Orazio | il fidanzato lancia una campagna perché non ci si dimentichi di lei e di chi muore sul lavoro

(Di mercoledì 28 giugno 2023) commenta Alberto Orlandi, il compagno diD', la 22enne rimasta uccisa il 3 maggio 2021 mentre lavorava in una ditta tessile di Montemurlo (Prato), ha pubblicato un videomessaggio su ...

commenta Alberto Orlandi, il compagno diD', la 22enne rimasta uccisa il 3 maggio 2021 mentre lavorava in una ditta tessile di Montemurlo (Prato), ha pubblicato un videomessaggio su Facebook nel quale lancia una campagna social ...Pensando aD'che due anni fa perse la vita travolta da un macchinario, chiedevamo di mettere a sistema una normativa di civilta'. L'emendamento era stato votato all'unanimita' dalla ...Grazie alla nostra presidenteFagioli che si è spesa fino all'ultimo nella gestione dell'evento, ai suoi figlie Riccardo senza i quali questo non sarebbe stato possibile, agli invitati "...

La provincia migliora secondo i dati del nuovo studio Vega Engineering. Un infortunio mortale in quattro mesi. Le notizie di reato restano tante.