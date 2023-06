LoveMi | Fedez presenta i cantanti e lancia una stoccata | “Una serie di amici | non tanti perché ne sono rimasti pochi”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ieri sera, martedì 27 giugno, è andato in scena per il secondo anno consecutivo il concerto eventoideato dassimi artisti italiani siesibiti sul palco in una Piazza Duomo gremita di persone: a condurre l’evento Mariasole Pollio, Max Angioni e Gabriele Vagnato. Quando è arrivato il momento di far ballare il pubblico con “La dolce vita”, la hit della scorsa estate, il rapper hato i suoi colleghi Mara Sattei e Tananai descrivendoli come i “che mi”. Dopo la lite non risolta con Luis Sal,aveva confessato che alla base della lungadi rapporti interrotti c’è un carattere complesso che spesso lo spinge ad allontanare le ...