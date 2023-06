Love Mi | un ex Vippone si scaglia contro Fedez | “Divulgatore della mer*a di questo Paese!”

(Di mercoledì 28 giugno 2023) È andato in onda ieri sera su Italia Uno la seconda edizione diMi, l’evento benefico ideato e organizzato dain piazza Duomo. Anche quest’anno il concerto ha ottenuto un ottimo risdi pubblico e di share. Sono state 20mila le persone che si sono presentate in piazza Duomo, e 1.700.000 i telespettatori che l’hanno seguito da casa (12,2% lo share, più dello scorso anno). Davanti a una folla gremita, sono stati tanti gli artisti che si sono esibiti sul palcoscenicomanifestazione canora. Volti amatissimi dai più giovani come Articolo 31 e Annalisa, il rapper Tedua, e ancora Achille Lauro, Mara Sattei, Tananai e Francesca Michielin, che tornerà nelle vesti di conduttrice nella prossima edizione di X Factor. Durante il concerto benefico, un ex protagonistaterza edizione del ...

Love Mi, un ex Vippone si scaglia contro Fedez: “Divulgatore della mer*a!" Isa e Chia

Il brillante e magnanimo evento benefico ideato da Fedez, Love Mi, ha fatto il suo tanto atteso ritorno su Italia 1 ed è stato un indubbio successo mediatico. Eppure, qualcosa cosa ha funzionato male: ...