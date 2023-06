Love Mi | Luis Sal “appare” durante l’esibizione di Fedez | la reazione del rapper VIDEO

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ieri è andato finalmente in onda il concerto di beneficenza organizzato daintitolatoMi e, ad un certo punto, è apparso ancheSal. Come tutti i fan sapranno, quest’ultimo e ilhanno avuto delle grosse divergenze nell’ultimo periodo. I due hanno dato luogo a dei botta e risposta piuttosto piccati attraverso L'articolo proviene da KontroKultura.

Fedez, la frecciatina aSal in diretta a LoveMi: 'Di amici ne sono rimasti pochi'. E spunta il cartello Achille Lauro fa arrabbiare Fedez aMi 'Achille Lauro che rende palese il playback su ...Mi 2023, Fedez e il cartellone suSal A proposito di Fedez , il cantante si rende protagonista di un siparietto con il pubblico diMi . Durante il concerto, infatti, dalla folla si ...Fedez e la frecciatina aSal durante il concertoMi Tra i vari ospiti presenti ieri sera, sul palco diMi , c'era anche Francesca Michielin ed è stato prima di annunciare la sua ...

Luis Sal aleggia su Love Mi: il cartello Dillo alla mamma, dillo all ... Fanpage.it

Ieri sera, martedì 27 giugno, è andato in onda in diretta da Milano il concerto di beneficenza organizzato da Fedez, Love Mi. Durante la performance, il rapper si è lasciato andare a diversi commenti ...L’evento di piazza Duomo si impone in tv e soprattutto sui social, dove irrompe nelle tendenze: da Chiara Ferragni eternamente inquadrata a Fedez “senza amici” ...