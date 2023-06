Love Mi | in 20mila a Milano per la festa di Fedez

Leggi Anche Da Annalisa e Fedez a Elodie e Mengoni, la carica dei tormentoni estivi Piazza Duomo stracolma In piazza Duomo i fan hanno sfidato il caldo e sono arrivati dalle prime ore del mattino e ......volta i Jamiroquai hanno proposto un greatest hits scintillante e di grande trasporto per le...You Gonna Learn Time Won't Wait Angeline Emergency On Planet Earth Cosmic Girl Canned Heat...Nel 2022, la prima edizione diMi ha contato oltrepersone in piazza Duomo e 1 milione e 500mila telespettatori su Italia 1, con un ricavato di 130mila euro grazie alle migliaia di sms inviati al numero solidale. Appena ...

Love Mi, la festa di Fedez in Piazza Duomo: show per 20mila a Milano Corriere della Sera

Gli Articolo 31, senza fare il nome della premier Giorgia Meloni che si è scagliata contro le droghe, sulle note di "Ohi Maria" ha invitato a legalizzare la cannabis ...Successo per "Love Mi", la festa tutta in musica ideata da Fedez in piazza Duomo a Milano completamente gremita che ha registrato 20mila presenze. Più di trenta artisti hanno partecipato alla seconda ...