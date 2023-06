Love Mi | il concertone di Fedez conquista di nuovo piazza Duomo

In città è tornato ildelMi, l'evento di musica e beneficenza ideato dal rapper Fedez che quest'anno sostiene l'Associazione Andrea Tudisco OdV impegnata a garantire il diritto alla ...Tra i tanti palchi calcati in questi giorni c'è anche quello delMI , il concerto benefico ... Dopo il successo deldel Primo Maggio , un altro prestigioso stage per l'attore/cantante ...L'outfit di Chiara Ferragni firmato Pipitone è stato successivamente sfoggiato anche al concerto dei Coldplay : prima il saluto al marito sul palco diMi 2023 , poi il super. Il look ...

Love Mi 2023, scaletta, canzoni, orario e dove vedere in tv e in ... Tag24

Mentre in Piazza Duomo andava in onda lo spettacolo organizzato da Fedez, LOVE MI, con il concerto di beneficenza per la sua città, sui social, qualcuno commentava quanto stava accadendo a Milano. Le ...Ieri sera è andato in scena in Love Mi, il concerto di beneficenza organizzato da Fedez a Milano. Tra gli artisti che si sono esibiti sul palco non poteva mancare Annalisa, apparsa glamour e sofistica ...