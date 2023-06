Love Mi | grande risultato per Fedez | picchi del 24% di share

(Di mercoledì 28 giugno 2023)successo per “Mi”: ieri sera su Italia 1 la seconda edizione del concerto benefico ideato daè leader della serata sul pubblico attivo con il 17.23% di(12.22% diindividui) e 1.670.000 spettatori totali Dalle ore 21.15 alle ore 24.21 Italia 1 è la prima rete nel panorama televisivo italiano. Il concerto condotto da Mariasole Pollio e Max Angioni, in diretta da Piazza Duomo, ha toccatodel 24% disul target commerciale e di 2.194.000 telespettatori. Ottimoanche tra i giovanissimi: media del 30.6% disul target 15-24 anni. Inoltre, dalle 19.00 alle 21.14, il festival musicale ha segnato il 14.68% disui giovani 15-34 anni (9.57% di ...

Mi è un successo. Ilevento musicale lanciato da Fedez lo scorso anno e giunto alla sua seconda edizione, andata in scena ieri in piazza del Duomo a Milano, è stato un successo in termini ...Queste suggestioni le suscita quello che è il titolo del pezzo più famoso di queldisco di James Senese che è Alhambra (1988): "Supreme". Un amore supremo nei confronti di Napoli, delle ...Fedez è salito sul palco delMi e si è esibito indossando un outfit glamour e casual allo stesso tempo. Il rapper è unappassionato di moda e anche per il concertone non ha smentito tale ...

L'evento di piazza Duomo si impone in tv e soprattutto sui social, dove irrompe nelle tendenze: da Chiara Ferragni eternamente inquadrata a Fedez "senza amici" ...