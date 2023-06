Love Mi 2023 | pesante stroncatura per gli Articolo 31 | Vergognosi | ma cos' è questa cafonata? Che schifo!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 28 giugno 2023)Mi, il concerto presentato da Mariasole Pollio comporta pesanti critiche agli31: ecco perché la loro performance è stata definita unaMiè il maxi concerto che si è tenuto ieri in tardo pomeriggio e prima serata in piazza Duomo a Milano per volontà del rapper Fedez. In base a quanto riferito dalle forze dell'ordine sono state 19mila le persone che si sono scatenate a cantare le hit dei loro artisti preferiti. Chi non ha potuto entrare all'evento poi, lo ha seguito sui vari canali disponibili. Infatti Mediaset Infinity dalle 18 ha fatto partire una diretta condotta da Gabriele Vagnato, mentre dalle 19 è iniziato il live su Italia 1 con la conduzione di Mariasole Pollio e Max Angioni. Proprio Mariasole Pollio ha ricevuto commenti molto positivi per ...