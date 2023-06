Londra | Kevin Spaecy in tribunale “Sono innocente”

(Di mercoledì 28 giugno 2023)Spacey, l’attore premio Oscar, accusato di una serie di presunte molestie e abusi sessuali risalenti al periodo fra il 2001 e il 2013, si è presentato questa mattina davanti al giudice della Southwark Crown Court di: quanto durerà il processo? Iniziato oggi il processo, dopo le udienze preliminari dei mesi scorsi; e si prevede sia destinato ad andare avanti per un mese circa.È arrivato stamattina in taxi con indosso una cravatta rosa e un abito blu scuro, prendendosi un momento per sorridere, salutare e dire “Buongiorno” alle persone riunite fuori dalprima di entrare nell’edificio, molti i cronisti e i fotografi. I giurati La star di American Beauty, accusata di reati sessuali contro quattro uomini, ha fissato ...

Spacey è comparso in un tribunale di Londra al processo che lo vede imputato per reati sessuali. Spacey nega le accuse di reati che risalirebbero, secondo le accuse, al periodo tra il 2001 e il 2013. Si è chiusa in tribunale a metà giornata la prima udienza interlocutoria a Londra sulle accuse rivolte dalla giustizia britannica a Kevin Spacey, in relazione a una serie di presunte molestie e abusi sessuali gay risalenti a un periodo compreso fra il 2001 e il 2013.

Londra: Kevin Spaecy è arrivato stamattina in taxi con indosso una cravatta rosa e un abito blu scuro, prendendosi un momento per sorridere ...Kevin Spacey accusato da 4 giovani di abusi sessuali. L'attore appare in tribunale sicuro della sua innocenza e forte della recente assoluzione contro Anthony Rapp.