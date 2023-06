(Di mercoledì 28 giugno 2023) Milano, 28 giu. (Adnkronos) – Un totale complessivo di quasi 200 milioni di euro destinati alle 14della(ovvero quei territori che per dimensioni e collocazione geografica hanno un’accessibilità limitata ai servizi essenziali) per sostenere interventi che, con una visione d’insieme, valorizzino queste realtà. Il progetto, mirato a far crescere l’di 488lombardi, è stato illustrato in Regione dal governatore Attilio Fontana e dal presidente dell’Anci, Mauro Guerra.Dopo aver affrontato un percorso di oltre 4.000 chilometri che, nei mesi scorsi, ha portato il presidente Fontana a visitare le 14, confrontandosi con oltre 350 sindaci e un migliaio di stakeholder, si passa a una nuova fase ...

Facciamo un'operazione verità anche sugli operatori e suo posti letto, inci sono 142 mila posti letto, in Campania 42 mila. Io mi aspetto che ci sia questa operazione verità per le risorse ...... deciso a chiedere una 'mano' a regione. 'Non le abbiamo ancora chieste ma le chiederemo ... Non si risolve il problema con 100 o, in città come Milano non si vedono'. Nelle scorse ...... in classifica generale, per Anna Gusulfino (25.675), dietro ad Anna Canova (Sportime; 25. Ha totalizzato 13.050 punti e si è piazzata alle spalle di Giorgia Casu (Jolly Vinovo; 13.) e ...

Lombardia: 200 mln per favorire attrattività Comuni aree interne gazzettadimodena.it

Milano, 28 giu. (Adnkronos) - Un totale complessivo di quasi 200 milioni di euro destinati alle 14 aree interne della Lombardia (ovvero ...PRESIDENTE FONTANA: PIENO SOSTEGNO AD ANCI PER SOSTENERE LA CRESCITA DI QUESTI TERRITORI PRESIDENTE GUERRA: SFIDA IMPORTANTE, SI PASSA DA INTERVENTI SIMBOLO E STRATEGIA DIFFUSA (mi-lorenteggio.com) Mi ...